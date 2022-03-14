İmamoğlu, AKP’nin işçiye yüzde 50 zam teklifini veto etti, yüzde 54.44 zam verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclisin şubat ayı oturumlarında AKP-MHP grubunun, toplu sözleşme süreci tıkanan İBB personelinin mağdur olmaması için sunduğu yüzde 50 zam teklifini veto etti. Yüzde 50’lik zam oranını veto eden İmamoğlu, dün İBB işçilerini sevindiren bir açıklama yaparak yüzde 54,44 oranında artışa gideceklerini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nin 16 Şubat tarihli oturumunda, AKP ve MHP grubunun sunduğu işçi statülü personele yüzde 50 zam teklifi oy çokluğu ile kabul edilmişti. Teklif ile İBB ile sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığına ilişkin yargıya taşınan süreç halen devam ettiği için toplu sözleşme kısa sürede imzalanamayacağından İETT, Kültür A.Ş, İston A.Ş, İsfalt A.Ş, İsbak A.Ş ve İspark A.Ş'de görevli işçi statülü personele yüzde 50 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, AKP önergesi ile gelen teklifin sendikalar açısından yetki gaspı olduğunu söylemiş “Belki anlaşma yüzde 50'den fazla olacak. Rol çalmayı bırakın. İBB'yi, Ekrem İmamoğlu yönetiyor” diyerek teklifi eleştirmişti. AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da “Süren bir toplu sözleşme görüşmesine müdahale söz konusu değil. İşçiler mağdur olmasın diye alınan bir karar. Taraf olan sendikalardan da bir itiraz gelmedi. Ekrem başkan yüzde 50'den fazla verecekse memnuniyetle karşılarız” demişti.

YÜZDE 50'Yİ VETO ETTİ, YÜZDE 54.44 ZAM VERDİ

CHP-İYİ Parti grubunun ret verdiği teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi ve yeniden görüşülmek üzere İBB Meclisi'nin mart ayı gündemine alındı.14 Mart günü başlayan oturumların “Başkanlık ek teklifleri” içinde yer alan veto kararının bu haftaki birleşimler sırasında oya sunulması bekleniyor.

Mart ayı oturumları öncesinde 13 Mart günü sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, işçileri sevindirecek bir duyuruda bulundu.

Yüzde 50 zammı veto eden İmamoğlu yüzde 54.44 zam yapılacağını açıklayarak “İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan ‘doktora saygı' mesajı: Biz yöneticilerden saygı bekliyorlar