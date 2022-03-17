İmamoğlu hafta sonu için uyardı, ‘kar yağışının şiddeti artacak’ dedi

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Yeni bir kar yağışı dalgası şehrimizi etkileyecek. Kar yağışı cumartesi günü şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de kar yağışı sürecek. Lütfen araçlarınızla trafiğe çıkmamayı, mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmamayı, artı olarak da işinizle ilgili yolculuklarınızı toplu taşımayla yapmanızı sizden rica ediyoruz, istiyoruz” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde, Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bilgilendirme konuşmasının başında, vatandaşların Berat Kandillerini kutladı. “Bu yıl mart ayı, hepimize çok ilginç bir ay olarak yaşandı, yaşıyor hâlâ. Uzun yıllardır bu kadar yağışın yüksek ve karın fazla olduğu bir mart ayı yaşanmamıştı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“GEÇEN HAFTA HEP BİRLİKTE BAŞARDIK”

* Geçen hafta hep birlikte çok başarılı bir karla mücadele verdik. Bu sabah da yine İstanbul Valimizin koordinasyonunda, AFAD’da bir toplantı yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe belediyemiz ve tüm kurum, kuruluşların temsilcileriyle, bu hafta sonu da bizimle beraber olacak olan kar yağışıyla ilgili almamız gereken tedbirleri konuştuk. Tabii gün içerisinde hem biz hem diğer kurumlar bütün hazırlıklarını yaptılar.

* Şu anda bütün hazırlıklarıyla ekiplerimiz sahada. Çünkü yarın sabah itibariyle, arkadaşlarımızın ifadesiyle, sabah erken saatlerde, saat 08.00 gibi İstanbul’da kar yağışı kendini göstermeye başlayacak. Gün boyu devam edecek. Ara ara durup yine kar yağışının olacağı ifade ediliyor. Hem cuma günü trafiği hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız.

* Bu bağlamda, az önce de valiliğimizin almış olduğu kararla, okullar yarın itibariyle tatil edildi. Kısmi bir idari izin de sağlandı. Yarınla başlayan kar yağışı, cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz. Karın, yağışın bereketini ve güzelliklerini hep beraber yaşamak arzusundayız İstanbullu hemşehrilerimle.

“TEDBİRLİ OLMAK İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK”

Kentte yaşanan cuma günü trafiğine dikkat çeken İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ben yine yarın bütün İstanbullu hemşehrilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hatta istiyoruz bunu. Toplu taşımayı kullanmanın yanı sıra, eğer zaruret yoksa, araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla, bir günü daha bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak.

* Bu bakımdan bütün araçlarımızın, bütün çalışanlarımızın, bütün kamu ve kurum kuruluşlarının, 39 ilçe belediyesinin görevlerini daha iyi yapabilmeleri adına, sizlerin özellikle yarın için ciddi olarak desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Lütfen araçlarınızla trafiğe çıkmamayı, mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmamayı, artı olarak da işinizle ilgili yolculuklarınızı toplu taşımayla yapmanızı sizden rica ediyoruz, istiyoruz. Ve güzel bir cuma gününü yaşayalım diliyoruz.

“HER ŞEYİMİZ HAZIR OLACAK”

2 bini aşkın ekipman ve 9 bin 500'ü aşan çalışanla sahada olacaklarını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Bütün teçhizatımız, tuzlamayla ilgili bütün ekipmanlarımız, her şeyimiz hazır olacak. Ve sizlere sağlıklı bir hafta sonunu yaşatacağız. Olası birtakım gelişmeler olursa, alınan tedbirler olursa biz yine paylaşmaya, sizlere duyurular yapmaya devam edeceğiz AKOM’dan.

* AKOM’da yine bütün kamu, kurum ve kuruluşları görevinin başında. Yine ihtiyaç olması halinde, sokakta yaşayan özellikle evsiz vatandaşlarımıza karşın da bütün bu ihtiyacı olan hemşehrilerimizin konaklama tesislerimizde olduğunu hatırlatalım. Yine sokak hayvanları bizim gözetimimizde olacak. Yine trafikte olası ihtiyaç halinde kumanya dağıtımımız sürecek.

* Valiliğimiz, bu sabah yaptığı toplantılarda, bizim yetkimizde olmayan alanlarda, Karayolları başta olmak üzere, Kuzey Marmara Otoyolu yetkilileri, İCA, yani üçüncü köprü yolu, yine havalimanları maksimum derecede sürece hazırlıklı bir biçimde, kendi koordinasyonla ilgili hazırlıklarını tanıttı, anlattı.

* Topyekûn hazırız. Ama yine İstanbullulardan bize en üst seviyede desteklerini diliyoruz. Yine çocuklarımıza ve gençlerimize iyi vakitler geçirmelerini, bolca kitap okumalarını diliyorum.

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