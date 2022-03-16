İmamoğlu: İstanbul üzerine düşeni yapmaya hazır

İBB Başkanı İmamoğlu, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klychko ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şehirler arası işbirliği, kriz zamanlarında hayati önem taşıyor. İstanbul üzerine düşeni yapmaya hazır” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klychko ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan İmamoğlu, “Bugün Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klychko ile Ukrayna’daki durumla ilgili en içten endişemi ifade etmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım çalışmaları hakkında bilgi vermek için bir görüntülü görüşme yaptım. Şehirler arası işbirliği, kriz zamanlarında hayati önem taşıyor. İstanbul üzerine düşeni yapmaya hazır” dedi.

İlginizi Çekebilir AKP ve MHP, Erdoğan'ın kararını görmezden geldi

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan çalışanlara zam müjdesi