İnce: Hiperenflasyonda KDV indirimi işe yaramaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Erdoğan ve arkadaşları bilmiyor ki; hiperenflasyonda KDV indirimi işe yaramaz. Faiz inadından vazgeç, iktisat biliminin çevrelerine kulak ver, hukuku işlet, üretim ekonomisine geç, çiftçiyi destekle" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yayınladığı bir video mesajıyla gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin hiçbir etkisi olmadığını, bu tür uygulamaların geçici çözümler olduğunu dile getirdi. İnce, kalıcı çözümün hukukun işletilmesi, çiftçinin desteklenmesi ve üretim ekonomisine geçilmesi olduğunu söyledi. İnce, video mesajında şu şekilde konuştu:

HASTALIĞI TEŞHİS ETMİYORLAR

– Türkiye’nin neresine gidersek gidelim herkes hayat pahalılığından, enflasyondan şikayetçi. Raflarda el yakan fiyatlardan şikayetçi. Ne yazık ki Erdoğan ve yandaşları yapısal reformlar yapmak yerine iktisat bilimine uygun davranışlarda bulunmak yerine geçici önlemler ile tansiyonu düşürmek için sanki ekonomide dil altı hapı kullanır gibiler. Hastalığı teşhis etmiyorlar. Hukuktan bilimden yararlanmıyorlar. Bir KDV indirimine gittiler. Şimdi fiyatlara bir bakalım. Bakalım bu KDV indirimi vatandaşa yansımış mı?

ŞEKER 10 TL’DEN 16’TL’YE ÇIKTI

– KDV indirimi 14 Şubat’ta oldu. Ayçiçek yağı indirimden önce 31 liraydı, indirimden sonra 28,90’a düştü ama indirimden 3 hafta sonra bırakın 31 lirayı 39,90’a çıktı. Şeker indirimden önce 10,69’du, KDV indirimi ile birlikte 10 TL oldu. 3 hafta sonra tekrar 16 liraya çıktı.

– Dana kıyma indirimden önce 94 liraydı, indirimden sonra 87’ye indi, 3 hafta sonra 104 lira oldu. Süt KDV indirimden önce 12,95’di, indirimden sonra 12’ye düştü, 3 hafta sonra 13 lira oldu. 1 kg beyaz peynir indirimden önce 45 liraydı, KDV indirimi yapıldı 42 lira oldu, 3 hafta sonra 47 lira oldu. 1 kg nohut KDV indiriminden önce 23,60’tı, indirimden sonra 22 lira oldu, 3 hafta sonra 27 lira oldu.

FAİZ İNADINDAN VAZGEÇ

– Pirinç KDV indiriminden önce 17,50’ydi, indirimden sonra 16,30 oldu, sonra tekrar 16,50’ye çıktı. 30’luk yumurta 46 liraydı, KDV indirimi yapıldı 42 lira oldu, 3 hafta sonra 48 lira oldu. Bebek maması KDV indiriminden önce 220 liraydı, indirimden sonra 205 lira oldu, 3 hafta sonra tekrar 220 liraya geldi. Erdoğan ve arkadaşları bilmiyor ki; hiperenflasyonda KDV indirimi işe yaramaz.

– Faiz inadından vazgeç. İktisat biliminin çevrelerine kulak ver. Hukuku işlet. Üretim ekonomisine geç. Çiftçiyi destekle. Gübre, mazot, ilaç desteği ver. Yakında et fiyatlarını, 1 Nisan’dan itibaren süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarını hep birlikte göreceğiz.

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