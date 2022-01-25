İstanbul Havalimanı’ndan kademeli olarak kalkış uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına başladı. İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK-01'i yolladık. Arkasından Miami, Houston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor" diye konuştu.

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İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde takip eden İlker Aycı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Havalimanında an itibariyle bir pistin açık olduğunu aktaran Aycı, kalkış uçuşlarının da kademeli olarak başladığını belirtti. Aycı şunları söyledi:

* Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing(Uçakların buz çözücü özel sıvılarla yıkanması) yapıyoruz.

* Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK-01 yolladık. Arkasından Miami, Houston’u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız.

“YARIN ÖNCE SAATLİK 20 UÇAK KALDIRACAĞIZ”

İlker Aycı şunları söyledi:

* Yarın önce saatte 10 uçak kaldırıp, daha sonra saatlik 20 uçak kapasite kaldırmaya başlayacağız. 20 uçak kaldırıp 20 uçak indirebildiğimiz zaman operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Diğer havalimanlarına divert eden uçaklarımız ekiplerimiz yarın kademe kademe buraya getireceğiz. Yarın çok yoğun bir gün olacak.

* İnşallah yarına daha iyi başlayabilmek için bu gece tek tek kaldırdığımız uçakların yanı sıra sabaha kadar temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Sabah birinci pistin yanı sıra ikinci pist açılınca operasyon çok hızlanacak. Kriz masasında entegre operasyon ekiplerimizle hep birlikte çalışıyoruz.

* Şehir içinden özellikle uçucu ekiplerimizi buraya getirmeye çalışıyoruz. Hep beraber bunun altından kalkıp havalimanımızı açık tutup, tüm yolcularımızla iletişimimizi sürdürüp, ekiplerimizle iletişimimizi sürdürüp operasyonu kademe kademe normalleştireceğiz. Biraz daha sabır istiyoruz.

* Yarın da temizlik çalışmaları devam edecek. İşimizin başındayız. Yorgunluk nedir bilmeden tüm ekiplerimiz çalışıyor. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. DHA

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