İstanbul Sözleşmesi için kritik gün! Bine yakın avukat salonda

İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılması kararına karşı açılan davalar Danıştay’da görülüyor. Duruşmaya bine yakın kadın avukat katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman arbede yaşandı. Türkiye'nin dört bir tarafından kadın hakları savunucuları, avukatlar Ankara'ya akın etti.

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Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığını duyurmuştu.

Bu karar üzerine çok sayıda kadın örgütü, sivil toplum kuruluşu yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Danıştay’da dava açtı. Bugün de açılan davalar Danıştay 10. Dairesi tarafından karara bağlanacak.

SALON DIŞINDA ARBEDE

Yetki belgesi alan bine yakın kadın avukat, Danıştay'da görülen duruşmaya katıldı. Duruşma salonuna girmek isteyen kadınlarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanırken, kadın avukatlar tüm kadınların salona alınmasını talep etti.

“KENDİ ANAYASANIZI ÇİĞNEYEMEZSİNİZ”

Duruşma öncesi yapılan açıklamada konuşan avukat Şenal Sarıhan, “Bu sözleşme tüm dünya kadın hareketinin emeğini taşımaktadır. Bu sebeple tek cümleyle ‘feshettim' denilerek yapılan haksızlık yalnız bize değil, tüm dünya kadın hareketine yapılmış bir haksızlıktır” derken avukat Hülya Gülbahar da “Bir kişinin kararı ile uluslararası sözleşmelerden çıkamazsınız, kendi Anayasanızı da çiğneyemezsiniz” diye konuştu.

DANIŞTAY TARİHİNDE İLK

Duruşma, yetki belgelerinin sunumuyla başlarken mahkeme başkanı, bu kadar kalabalık bir topluluğun katılımıyla yapılan duruşma için Danıştay tarihinde bir ilk yaşandığını söyledi.

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