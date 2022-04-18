İstanbul Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 8 (sekiz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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