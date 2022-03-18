İstanbul Valisi’nden hava durumu uyarısı: Turuncu alarm verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 19 Mart Cumartesi günü kent için turuncu alarm verdiğini duyurdu.

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İstanbul’da bugün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından kent için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, paylaşımında şunları belirtti:

* Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU ALARM verdi.

* 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

* Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.

METEOROLOJİ’DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Tekirdağ, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN UÇUŞ UYARISI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

MOTOKURYELERE TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI

Vali Yerlikaya; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmediğini de duyurmuştu.

İstanbul Valisi, “Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar, 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir” demişti.

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