İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bazı seferler iptal oldu

Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle şimdiye kadar İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından 180’e yakın uçuşunu iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sefer iptallerinin arttığını duyurdu.

THY’den yapılan açıklamada, “12 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.

Uçuş saati geçen yolcuların değişiklik veya iade işlemleri için çağrı merkezlerine başvurmaları gerektiği belirtildi.