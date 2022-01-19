İstanbul’da 2 belediye başkanı corona oldu

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık corona virüse yakalandı.

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İstanbul'da Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları sosyal medya hesaplarından Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, bu süre boyunca görevimi evimden sürdürerek Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğim” paylaşımında bulundu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de “Sevgili Komşularım, rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma bir süre evimden devam edeceğim. Siz kıymetli komşularımla en kısa sürede yeniden bir arada olmak dileğiyle…” dedi.

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