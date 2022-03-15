İstanbul’da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da 7 ilçede terör örgütü IŞİD'e operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma yapan polis ekipleri bazı şüphelileri tespit etti.
Araştırmalarda IŞİD ile bağlantıları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.
TEM ekipleri, 7 ayrı ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisinin de katıldığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.