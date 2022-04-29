İstanbul’da toplu taşıma 4 gün ücretsiz

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İBB tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilerek, gerekli hatlara ek seferler konulacak. Bayram ziyaretleri ve gezileri için camilerde, mezarlıklarda, meydanlarda ile yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları da başlatıldı. İstanbul Valiliği de kentte bayram nedeniyle alınacak tedbirleri duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Nisan Cuma akşamı başlayacak Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

METROBÜS SEFERLERİ NASIL OLACAK?

İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak. İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak.

METRO SEFERLERİ 02.00'A KADAR DEVAM EDECEK

Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.

OTOGARLARDA ÖNLEM ALINDI

Büyük İstanbul Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı şehirlerarası yolcu ve taşımacıların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan seyahat edebilmeleri için tüm saha güvenlik kameralarıyla gözetim altında tutuluyor. Emniyet güçleri ile İBB Zabıtası ve güvenlik görevlileri, yolcu ve çalışanların huzuru için fiili kontroller yapıyor.

DİNİ ESERLER, MEZARLIKLAR VE MEYDANLAR TEMİZLENİYOR

İBB Ekipleri; İstanbul'daki camileri, türbeleri, şehitlikleri ve mezarlıkları bayram ziyaretlerine hazırlamak için temizlik çalışmalarına başladı. Şehrin meydanlarında ve ana caddelerinde de tatil süresince temizlik, yıkama çalışmaları devam edecek. Ayrıca İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit-altgeçitler, otobüs peron/durakları temizlenecek. Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinin yanı sıra, başta hastaneler olmak üzere, çeşitli kamu kurumları gibi halkın toplu kullanım alanlarında, mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapılacak.

YEŞİL ALANLARIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ DE YAPILIYOR

İstanbulluların Bayram tatilinde dinlenme, piknik ve spor gibi aktivitelerini güvenle ve huzurla yapabilmeleri için çalışmalara başladı. Toplam 2 bin kişilik bir ekiple İstanbul'daki 70 milyon metrekareyi aşan yeşil alanların bakım, temizlik, sulama, çimlerinin biçilmesi gibi hizmetleri yapılıyor.

GÜVNELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

İBB Zabıtası, 5 gün boyunca İBB hizmetlerinin aksamaması ve trafikte Emniyet birimlerine yardımcı hizmetlerle görev başında olacak. İtfaiye ve ambulans hizmetleri de 7/24 aralıksız sürdürülecek. İBB iştiraki İSTGÜVEN AŞ de İBB'ye ait tüm tesisler, mezarlıklar ve yeşil alanlar ile güvenlik hizmeti sunulan camilerde görev başında olacak. İBB Evde Sağlık Birimi, Bayram boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet vermeye devam edecek. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü ise bayram süresince huzur ve bakımevlerinde kalan sakinlerinin, yakınlarıyla elektronik ve görüntülü haberleşmesini sağlayacak.

İBB'DEN PKU VE ÇÖLYAK HASTALARINA BAYRAM HEDİYESİ

İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek, PKU ve Çölyak hastalarına özel ürettiği ürünlerini, Ramazan Bayramı nedeniyle hediye paketi olarak gönderecek. Glütensiz nişastalı karışımlar ile glütensiz ekmek ve kurabiyelerden oluşan 2.600 hediye kolisi, PKU ve Çölyak hastalarına bayram öncesi ulaştırılacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ ALINAN TEDBİRLERİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, Ramazan Bayramı’nda aldıkları tedbirleri duyurdu. Yapılan açıklamada, “İstanbul'da tüm vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumlarımızın görev alanındaki hususlarda Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır” denildi.

İstanbul’da bayramda Emniyet Müdürlüğü’nden 24 bin 171 personel, 3 bin 910 ekip ve 2 helikopter vatandaşların huzuru için görev başında olacak.

İstanbul Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’den yapılan açıklama şöyle:

“Saygıdeğer İstanbullular, 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayının artık son günlerini idrak ediyoruz. Hep birlikte sağlık ve esenlikle Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'da tüm vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumlarımızın görev alanındaki hususlarda Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır.

Bayram süresince alınan önlemler kapsamında;

1. İçişleri Bakanlığımızın trafik kazaları ve bu kazalara bağlı can kayıplarının önlenmesine ilişkin

genelgeleri doğrultusunda şehir içi ve şehirlerarası yollarda yoğun trafik denetim, bilgilendirme

faaliyetlerinde bulunulacaktır.

2. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma

araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.

3. İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık kurumlarında hizmetin etkin şekilde sürdürülmesi için gerekli

planlama ve görevlendirmeler yapılacaktır.

4. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelince görevlerin aksamaması için her türlü tedbir

alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

5. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı gerekli hazırlıklar

yapılacaktır.

6. Bayram süresince ilimizin huzur ve güvenliğinin korunması için;

İl Jandarma Komutanlığımız 5.950 personel ve 426 tim,

İl Emniyet Müdürlüğümüz 24.171 personel, 3.910 ekip ve 2 helikopter,

Sahil Güvenlik Komutanlığımız 26 unsur ile 198 personel görev yapacaktır.

7. Trafik, belediye zabıta, gıda ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini

etkin bir şekilde sürdüreceklerdir.

8. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler

alınacaktır.

9. Acil durumlarda aşağıdaki telefon numaralarının aranması halinde gerekli yardım hizmetleri

ulaştırılacaktır.

• 112 Acil Çağrı Merkezi (Sağlık, İtfaiye, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik)

• 122 AFAD Çağrı Merkezi

• 153 İBB Beyaz Masa

• 174 Gıda Hattı

• 185 Su Arıza

• 186 Elektrik Arıza

• 187 Doğalgaz Arıza

“Hayırlı Bayramlar Dileriz”