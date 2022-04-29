İYİ Parti il Başkanına ‘P…..k’ diyen AKP’li başkandan ilginç savunma

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı televizyon programına telefonla bağlanarak, 'P.....k' diyen AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "O küfür değil, yöresel bir söz" diye kendini savundu.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’a katıldığı bir televizyon programda telefonlea bağlanarak ‘p…..k’ diyen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kırkpınar’ın şikayetinin ardından ifade verdi. AKP’li Başkan Sekmen,”O küfür değil, yöresel bir söz” diyerek kendisini savundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gerçtiğimiz Eylül ayında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’in konuk olarak katıldığı internet üzerinden Erzurum’a yönelik yayın yapan ERK Haber TV’deki bir programda telefonla bağlanarak kendisisne yönelik eleştirilere cevap verdi. AKP’li Başkanı Mehmet Sekmen, Kırkpınar’a, ‘p…..k’ diyerek telefonu kapatmıştı.

“BÖYLE BİR SÖZ SÖYLEMİŞSEM TORUNUMA SÖYLEMİŞİMDİR”

Programın ardından İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’den şikayetçi oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlattı. Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Sekmen, ifade verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman ifadesinde “Kırkpınar telefonda bana ‘Siz bu şehrin dününde geçmişinde yoktunuz, yarınında da olmayacaksınız. Siz alışmışsınız el bağlamaya. Sizin Kartal’dan nasıl geldiğinizi biliyoruz’ dedi. Şahsın, şöhret ve saygınlığımı hedef alan sözleri üzerine kendisine ‘Kartal’dan nasıl geldim?’ diye sordum. Evde yanımda eşim ve torunum vardı. Ben sinirlenince eşim torunuma telefonu elimden almasını söyledi. Sinirlendiğim için o sırada ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir. ‘P….k’ kelimesi bizim yöresel olarak kullandığımız, dil alışkanlığı ile söylenen bir söz. Böyle bir söz söylemişsem bunu torunuma yönelik söylemişimdir” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TORUNUNA BÖYLE Mİ DER?”

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede gösterilen suçun kanundaki cezasının üst sınırına göre davanın ‘basit yargılama usulüne göre’ görülmesine karar verildi.

İYİ Parti İl Başkanı Melik Kırkpınar’ın avukatı Yakup Çağrı Arısoy davaya ilişkin SÖZCÜ’ye bilgi verdi. Arısoy, Sekmen’in ‘Sinirlendiğim için ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir’ sözüne karşılık olarak “Bir büyükşehir belediye başkanı torununa böyle mi der?” diye sordu.

Arısoy, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, ‘Küfür değil, yöresel bir söz söyledim’ diyerek Erzurumluları da kötülüyor. Kendisine bu davanın dışında 1 milyon lira da maddi tazminat davası açtık. Yargılamanın neticesinde çıkacak olan sonucu bekliyoruz” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ CİNİSLİ: YÖREDEN OLMAYINCA YÖRESEL SÖZLERDENDE HABERİ YOK”

İYİ Parti Erzurm Milletvekili Naci Cinisli ise AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in savunmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Özrü kabahatinden büyük. Bu savunma Erzurum’a ve aziz hemşehrilerime atılmış bir iftiradır. Bizim böyle bir ‘yöresel’ sözümüz yok. Yöreden olmayınca yöresel sözlerden de haberi yok” dedi.