İzmir’de sağlık çalışanları için anıt dikildi: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz

Pandemide büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçileri için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Pandemi Kahramanları Anıtı törenle açıldı. Başkan Tunç Soyer, “Hiç kimse kusura bakmasın. Hekimlerimiz bu topraklara aittir. Bu topraklar da hekimlere aittir" dedi. Açılışa katılan İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı ise, "Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” şeklinde konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi süreci boyunca canlarını dişlerine takarak çalışan sağlık emekçileri için yaptırılan Pandemi Kahramanları Anıtı törenle açıldı.

“HEKİMLERİMİZ BU TOPRAKLARA AİT”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemiyle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık emekçilerinin en büyük bedeli ödediğini hatırlatarak şunları söyledi;

*Bu anıt vefa borcumuzun mütevazı bir simgesidir. Biliyorum, ne yaparsak yapalım sağlık çalışanlarının fedakârlığının karşılığını ödeyemeyiz. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi pandeminin başladığı ilk günden bu yana İzmir'in sağlık çalışanlarına dört elle sarılmaya gayret etti.

*Bu eseri de pandemi sürecindeki her türlü zorluğa göğüs geren sağlık emekçilerine ithaf ediyoruz. İzmir ve Anadolu, modern tıbbın dünyada ilk doğduğu yerlerden biri. Dünyanın ilk doktorları bu topraklarda yetişmiş, savaşta ve barışta şifa vermiştir.

*Hiç kimse kusura bakmasın. Hekimlerimiz bu topraklara aittir. Bu topraklar da hekimlere aittir. Tek bir hekimin, sağlık emekçisinin bile bu topraklardan ayrılmasına izin vermemek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Her birinin sonuna kadar arkasında, yanında durmaya devam edeceğiz.

“YAPIMINA KARAR VERİLDİ”

Anıtın projesini belirlemek için Eylül 2020'de Türkiye ölçeğinde bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Başkanı Tunç Soyer, “Jürimiz on bir eser arasından Barış Direnç Altınay'a ait bu projeyi seçti. Doktor, hemşire ve filyasyon ekibini temsil eden anıtımızın yapımına karar verildi” dedi.

“BURADAYIZ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı ise “553 arkadaşımızı bu önlenebilir hastalık nedeniyle kaybettik. Günlerce gecelerce evlerine gidemediler. Pandemiye karşı amansız bir mücadele verdiler. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediyemiz sağlık emekçileriyle dayanışma gösterdiler. Biz de emeğimize, mesleğimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkacağız. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eş Temsilcisi Erkan Batmaz, özellikle barınma ve ulaşım konusunda Başkan Tunç Soyer’in kendilerine çok destek olduğunu belirterek teşekkür etti ve “Bu anıt, karanlığın içinde bizlere bir umut oldu. Sağlık emekçilerinin hiçe sayılan emeğini bir nebze de olsa göstermiş oldu” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Devrim Demirel ise pandemiyi çok ağır geçirdiklerini vurgulayarak, “Üç yıl önce hekimler bunun çaresini biz bulacağız demişti. Bilim bize aşıyı verdi. Ümitsiz değiliz” ifadelerini kullandı. Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Kazım Acar da anıt için emeği geçenlere teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ceza yağdı