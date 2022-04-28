Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular 28 Nisan-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında online ortamda yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru İlan Metni”nde belirtilmiştir.

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