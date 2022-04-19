Kanal İstanbul’a komşu bölgede, bakanlığa ikinci ret

Kanal İstanbul'a komşu bölge olan Başakşehir Hoşdere'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konut ısrarı mahkeme tarafından ikinci kez haksız bulundu.

Fırat FISTIK

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İstanbul'da Kanal İstanbul güzergahına komşu bölgede bulunan Başakşehir Hoşdere'de lojistik alan olarak tescillenen 8,3 hektarlık alan bakanlık tarafından yapılan plan değişikliğiyle konut alanına çevrilmişti.

PLAN DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

CHP'li ilçe belediye meclis üyeleri konuyu yargıya taşımış ve mahkemede, bölgede nüfusun artacağına da dikkat çekilerek plan değişikliği iptal edilmişti.

Yargılama devam ederken davaya müdahil olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. söz konusu alanla ilgili iptal edilen plan değişikliğinden ayrı olarak 9 Mart 2020'de onaylanan bir plan değişikliğinin daha olduğunu belirterek, TOKİ ile imzalanan protokolle tasarruf yetkisinin kendilerinde olduğunu beyan etti. Fakat mahkeme plan değişikliğinin içeriği itibariyle ilk davaya konu olan planla farklı olmadığına hükmetti ve bir kez daha değişikliğe ‘dur' dedi.

MAHKEME, YANILTILMAYA ÇALIŞILDI

CHP'li meclis üyesi avukat Eda Kurt, görünürde iki ayrı plan görüntüsünün altında, iki ayrı planda da bölgenin konut alanına çevrilmeye çalışıldığının altını çizerken “Mahkeme bu yolla yanıltılmaya çalışıldı. İki ayrı planın aynı mahiyette olduğunu onaylatmış olduk.

Başakşehir Belediyesi'nin hazırladığı raporlarda dahi nüfus artışının risklere yol açacağı kabul ediliyordu bu bölge için. Bunları dile getirmiştik. Mahkeme tarafından da ikinci kez itirazlarımızın haklı olduğu ortaya kondu” diye konuştu.

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