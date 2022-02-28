Kar Edirne’den giriş yaptı, İstanbul’a yaklaşıyor

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın sınır köylerini beyaza büründürdü. Soğuk havanın bugünden itibaren İstanbul'da da kendini göstermesi bekleniyor.

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Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, köyleri beyaza büründürdü. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle, Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli köyünde her yer beyaz örtüyle kaplandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Edirne’nin kent merkezinde de karla karışık yağmur yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yağmur bazen kara dönüşüyor. Edirne’de işe gitmek üzere sabahın erken saatlerinde araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar da zaman zaman ilerlemekte zorluk çekti. (İHA)

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