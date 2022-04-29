Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da elektriksiz aileyi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı’nda, maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemeyen ve 10 gün önce elektrikleri kesilen 3 çocuklu Gökay ve Ayşe Taflan çiftinin yaşadığı eve giderek dayanışma ziyaretinde bulundu.

Sibel GÜLERSÖYLER

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı'nda, maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemeyen ve 10 gün önce elektrikleri kesilen 3 çocuklu Taflan çiftini evlerinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun “Ne kadar süredir elektrikler kesik” sorusuna Gökay Taflan şöyle yanıtladı:

*Bizim icralık boyutuna geldi artık; onların önüne geçemiyorum, bu acı bir gerçek. Onların tamamının önüne geçemiyorum.

*Anlatamıyorum, onların hukukçuları ile zaten mücadele edemiyorum. Derdimizi anlatamıyoruz, kendimizi ifade edemiyoruz.

*Beni üzen en büyük nokta bu. Elektriğinden ziyade, bakın bir şekil Allah’a şükür yaşıyoruz ama beni üzen insanlara bazı şeyleri anlatamamak.

*Devletin kendi kurumlarında halka yardımcı olması gereken hususlarda, halkı karşısına alması beni daha çok üzüyor.



Kılıçdaroğlu, “Aslında, sorun sizde değil; sorun ülkeyi bu hale getirenlerde. Biz isteriz ki, her evde huzur olsun, her evde rahatlık olsun; çocuklar gülsünler, eğlensinler, güzel güzel okullara gitsinler” dedi.

Ailenin Trabzon Akçaabatlı olduğunu söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, gelininin de Trabzonlu olduğunu söyledi.

Ev sahibi Taflan ise, Kılıçdaroğlu’nun evine yaptığı ziyaretten dolayı onur duyduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu ise sözlerine şöyle devam etti:

*Samimi söylüyorum; bazıları sizleri kimsesiz sanıyor, siz kimsesiz değilsiniz aslında. Sizin sözcünüz olmamız lazım, yoksa biz siyaseti niye yapıyoruz?

*Siyaseti yapıyoruz ki herkesin işi aşı olsun, çocuklar daha iyi bir eğitim alsınlar. Bir ailenin elektriksiz bırakılması doğru bir şey değildir.

“AVRUPALILARA SORDUM, ‘HAYIR’ DEDİLER”

*Hele çocuklu bir ailenin elektriksiz olması doğru bir şey değildir. Resmi rakamlara göre 3 milyon 447 bin abonenin elektriği kesildi geçen sene.

*Her evde 3 kişi olsa 10-12 milyon ediyor. Bu insanlık hakkı. Avrupalılar aradılar biz de elektrik kesilince.

*Avrupa'da nasıl oluyor diye sordum; sizde de elektrikler ödenmediğinde kesiliyor mu diye. Hayır dediler.

*Bir, kış aylarında kimsenin elektriği kesilmez; iki, eğer kişi elektriğini ödeyemiyorsa ona elektrik çeki veriyor devlet.

*Diyor ki, senin gelirin düşük dolayısıyla sen bu elektriği bu çek ile ödeyeceksin. Üç, durumu iyi fakat elektrik parasını ödemiyorsa voltajını düşürüyorlar, televizyon seyredemiyor ama elektrik var yarı yarıya. İnsan hakkı bu. İnsan hakkını insanın elinden alamazsınız.

“2 SEÇİMDE AKP’YE OY VERDİM AMA…”

Baba Taflan, kendisine 149 lira elektrik yardımı yapıldığını ancak 500 liraya yakın fatura geldiğini anlattı.

Taflan, 3-4 kirasını da ödeyemediğini anlattı ve bayram geldiği için çocuklarının kendisinden pek çok talebi olduğunu ancak bunları karşılayamadığını da sözlerine ekledi.

Taflan, 2023’ten de umutlu olduklarını vurguladı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Böyle memleket yönetilmez” dedi.

Taflan, 2 seçimde de AKP’ye oy verdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

*Açık konuşayım, iki seçim onlara oy verdim ama daha sonradan devletin yapması gerekenleri biz yaptık mantığı beni yoruyor, kafamı kurcalıyor.

*Devlet yapması gereken şeyleri yapıyor zaten ama halkla ilgilenmek farklı bir şey.

*Biz 2002'den önce Hristiyan mıydık? Müslümandık. 2002'den sonra mı biz Müslümanlığa döndük? O yüzden biz bazı şeylerin farkındayız ama hayat meşgalesi bazı şeylerden bizi geri bırakıyor

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