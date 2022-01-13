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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Prompter’ın da benden. Bekliyorum…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum..." dedi.

Yayınlanma: 20:56 - 13 Ocak 2022 Güncellenme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamadan bir kesit paylaşarak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saraydaki Şahıs’a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter’ın da benden. Bekliyorum…” ifadelerini kullandı.

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