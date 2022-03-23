‘Kız ile erkekleri ayrı oturtun’ talimatı veren müdüre uzaklaştırma

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı veren Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Akın'ın yerine müdür yardımcılarından birinin vekalet edeceğini söyledi.

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Olay, Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu’nda meydana geldi. Okul müdürü Haydar Akın’ın önce WhatsApp’tan ardından da yazılı olarak öğretmenlere talimat gönderdiği, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istediği iddia edildi.

Haydar Akın’ın gönderdiği mesajda “Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıflar görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin, sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle, kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Öğretmenlere gönderilen yazılı talimatta ise “Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” denildi.

MİLLİ EĞİTİM’DEN AÇIKLAMA

Olayın duyulmasının ardından okul müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Osmangazi Kaymakamlığı’ndan da yapılan açıklamada, “Basında yer alan Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir” denildi.

Konu ile ilgili Eğitim-Sen üyeleri ile CHP Bursa İl Örgütü de okul önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi, daha sonrada adliyeye giderek okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundular.

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıka da Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın ‘haremlik selamlık’ oturma düzeni talimatı hakkında suç duyurusunda bulundu. Nazlıaka, Haydar Akın’ın “ayrımcılık yasağına aykırı talimat vermek” suçundan yargılanmasını talep etti. Nazlıaka, suç duyurusu dilekçesini, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

ALENEN AYRIMCILIK

“Bu talimat alenen cinsiyetler arası ayrımcılık içermektedir” diyen Nazlıaka, dilekçesinde, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesine atıfta bulunarak, “’Devlet memurları… görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar…' şeklindeki düzenleme ile kamu hizmetini alanlara yönelik ayrımcılığı yasaklamıştır” ifadelerini kaydetti.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde öğretmenlere, ‘kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun’ talimatı veren Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Akın’ın yerine müdür yardımcılarından birinin vekalet edeceğini söyledi.

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