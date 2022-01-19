Kolombiya’dan Türkiye’ye getirilecek 4.9 ton kokain için 15 tutuklama

Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarılan ve Buenaventure Limanında yakalanan 4.9 ton kokain ile ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kolombiya Buenaventure Limanı’nda 9 Haziran 2020’de gerçekleştirilen operasyonda 4,9 ton kokain ele geçirildi. “Uyuşturucunun Türkiye’ye gideceği” şeklinde iddiaların bulunduğu paylaşım üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

VARIŞ NOKTASI AMBARLI LİMANIYMIŞ

Kolombiya’da operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun iki farklı konteyner içerisinde bulunan toplam 51.9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş şekilde ele geçirildiği ve konteynerlerin varış noktasının İstanbul Ambarlı limanı olduğu tespit edildi.

Konteynerlerin Türkiye’deki alıcısının yine İstanbul’da faaliyet gösteren şirket sahibi M.K., olduğu belirlendi. Kolombiya makamları ile adli yardımlaşma talebi yapılmış ancak adli yardımlaşma talebine cevap alınamamasına rağmen, aylarca yürütülen soruşturma sonucu M.K ile birlikte hareket eden kişilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şirket sahibi M.K ile birlikte, K.U , S.G , E.O , M.B , H.G, T.Y , A.D , A.P , A.K , A.S, Ü.Y , F.C.G, A.B. olmak üzere toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği ve 91 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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