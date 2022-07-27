Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi, 2 bin TL cezayla kurtuldu

Yalova'da yabancı uyruklu A.H.'nin (22), kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan A.H., 2 bin 40 TL ceza uygulandı.

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Korkunç olay, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.K. (22), kullandığı araçla seyir halindeyken, akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü.

BİR ANDA DİREKSİYON KIRIP KÖPEĞİ EZDİ

Bir anda şerit değiştiren A.H., kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edileceği öğrenildi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri aracı durdurup A.H.yi gözaltına aldı. Hakkında, ‘Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılan A.H., 2 bin 40 TL ceza yazılarak serbest bırakıldı.

‘HAYVANI KORUMAYA ALDIK’

Yalova Kaytazdere Sokak Hayvanları Dernek Başkan Yardımcısı Saliha Akdoğan, olayı öğrenince çok üzüldüklerini belirterek şunları söyledi:

“Köpeği hemen koruma altına alıp gerekli kurum ve kuruluşlara şikayet dilekçemizi verdik. Halkanın en zayıf olanı hayvanlar, daha sonra çocuklar ve kadınlar. Hak olarak, kadın hakları, hayvan hakları, çocuk hakları diye ayrıştırmadan ele almış olsak, Kabahatler Kanunu dışında ceza kanununa tabi olarak bu kişinin bu suçun cezasını vermiş olması demektir.

Ama maalesef şu an Kabahatler Kanunu içerisinde 2 bin küsur lira para cezasıyla bu suçu bertaraf edecektir. Bu da bizim zorumuza gidiyor, çünkü bu hayvanın şu anda kırıkları mevcut. Belki insana bağlı bir şekilde yaşayacak. Belki de hiç yaşayamayacak.

En zayıf olan hayvanların bu şekilde yaşaması bizim zorumuza gidiyor. Gerekli yaptırımların kurum ve kuruluşların, yasa tasarısını hazırlayanların dikkatini çekerek, yaşam hakları çerçevesi içerisinde uygulanmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı. (DHA)

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