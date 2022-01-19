Kuyumcu kuryesini soyup 16 kilo altınla kaçtılar! Kurye gözaltında

Muğla’nın Milas ilçesinden Yatağan ilçesine gitmekte olan bir kuyumcu kuryesinin durdurularak beraberindeki 16 kilogram altının çalındığı iddiası üzerine jandarma ve polis ekipleri soruşturma başlattı. Kurye gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinden Yatağan ilçesine otomobili ile seyir halinde olan bir kuyumcuya ait kuryenin yolda birileri tarafından durdurularak ellerinin kelepçelendiği, ağzının bantlandığı ve kafasına siyah torba geçirilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobildeki bir kasada bulunan 16 kilogram altının çalınarak Yatağan istikametine doğru araç ile kaçtığı iddia edilen kişilerin bulunması için jandarma ve polis ekiplerinin soruşturma başlattığı, yolda vatandaşlar tarafından otomobilin içerisinde bulunan kuryenin ise gözaltına alınarak ifadesinin alınmak üzere emniyet müdürlüğüne Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

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