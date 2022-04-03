Lüks villada feci ölüm

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan basketbol eski Milli Takım antrenörleri ve sporcularından Eşref Topaloğlu’nun eşi Ayten Topaloğlu yaşadığı villanın merdivenlerinden düşerek yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Atatürk Caddesi Gençler Sitesi'ndeki villada yaşayan evli ve iki çocuk babası eski basketbol Milli takım antrenörlerinden ve sporcularından Eşref Topaloğlu'nun eşi 74 yaşındaki Ayten Topaloğlu bu sabaha karşı yaşadığı evin ikinci katından aşağı inerken merdivenlerde düştü.

Sabah saatlerinde yakınları tarafından yerde cansız yatarken bulunan Ayten Topaloğlu için sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Topaloğlu'nun kızı Zeynep Topaloğlu büyük şok ve üzüntü yaşadığını belirterek “Annem merdivenlerden düşerken başını çarpmış ve yaşamını yitirmiş, büyük üzüntü ve acı içerisindeyiz” dedi.

Topaloğlu'nun ABD'de yaşayan oğlu Mehmet Topaloğlu'na haber verildiği belirtildi. Ayten Topaloğlu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Cumhuriyet Savcılığı ve Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ayten Topaloğlu'nun cenazesinin Torba Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.