Lüleburgaz Belediyesi’ni 10 dolara satın aldılar

Türkiye’de özellikle İstanbul Bebek ile Moda sahillerinde Metaverse ile çok sayıda parsel satılırken, Lüleburgaz Belediye binası da bir kişi tarafından sadece 10 dolara satın alındı.

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Son aylarda ortaya çıkan ve dünyanın pek çok noktasında fiziki ortamdaki yerleri ve kurumları sanal ortama taşıyarak satışını sağlayan Metaverse çılgınlığı boyut atladı.

Türkiye'de özellikle İstanbul Bebek ile Moda sahillerinde Metaverse ile çok sayıda parsel satın alınırken, bu çılgınlığın içine belediyeler de girdi. Bir kişi, 122 bin nüfuslu ilçesi olan Lüleburgaz'ın belediye binasını, Metaverse üzerinden sadece 10 dolara satın aldı.

BELEDİYEDEN SATIŞLA İLİGİLİ AÇIKLAMA

Bu durum Metaverse çılgınlığını gözler önüne sererken Lüleburgaz Belediyesi, konuyla ilgili esprili bir tweet attı. Belediye kurumsal hesabından “Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar” şeklinde esprili bir tweet atarken çok sayıda Twitter kullanıcısı paylaşımı beğendi.

TÜRKİYE’DE 20 BİN PARSEL SATILDI

Metaverse sanal platformunda, Türkiye'de 20 bin, İstanbul'da 11 bini aşkın parsel satıldı. Dünyanın 1,6 trilyon parsele ayrıldığı Metaverse'de Türkiye'nin en değerli arazileri çoktan satın alındı. İstanbul'daki Metaverse arsa fiyatları ise 200 liradan 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. (İHA)

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