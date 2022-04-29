Mersin’de 12 adrese PKK/KCK operasyonu

Mersin polisi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması ile TKP/K terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 adreste arama yaptı. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, şahısların 1 Mayıs’ta eylem yapacağı belirlendi. Ayrıca bir evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması ile TKP/K terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. 1 Mayıs öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen şahısları tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği şafak operasyonunda 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Koç başlarıyla kapılar kırılarak evlere girilirken, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesindeki aramalarda patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcının bulunmasının ardından polisler evin bulunduğu sokağı güvenlik amacıyla boşaltırken, uzman ekiplerin incelemesinin ardından patlayıcı bulunduğu yerden alınarak götürüldü. Gözaltına alınan şahıslar ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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