Mersin’de sanatsal alanlar tahrip edildi

Mersin’de Kültür Park içerisinde bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın yanında yer alan eski Cep Sineması’nın atıl görüntüsünü kapatmak için, yapılan sanatsal çizimlerle dolu betopanlar tahrip edildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, Mayıs 2020'de kapsamlı bir çalışmayla Özgecan Aslan Barış Meydanı yanındaki eski Cep Sineması'nın atıl görüntüsünü gidermiş ve sanatsal dokunuşlarla kapatarak çehresini güzelleştirmişti.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, alanın çevresini kapatan sanatsal çizimlerle dolu betopanlar kırılarak tahrip edildi.

40 KEZ TAHRİP EDİLDİ

Yılbaşından bu yana yaklaşık 40 kez tahrip edilen ve Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından düzeltilerek bakım onarımdan geçirilen bölgede, kısa zaman içinde yeni tahribatlar meydana geldi.

Son olarak yine eski Cep Sineması'nın doğu tarafında bulunan betopanlardan 8 âdeti kırılarak tahrip edildi. Büyükşehir Belediyesi olayı emniyet güçlerine bildirerek, hukuki süreci başlattı.

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