Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 12 il için kuvvetli ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Ordu, Giresun, Tokat, Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis için kuvvetli ve yer yer yoğun kar beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın Doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli’nin Çardak ilçesi ve Tekirdağ’ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay’ın yüksek kesimleri ve Muğla ile Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ; İstanbul’un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa’nın Marmara’ya bakan kıyı ilçeleri, Ordu, Giresun, Tokat, Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Ülkenin kuzeybatısı ile güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN YOĞUN KAR, FIRTINA, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İstanbul’da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının bu gece ve yarın da (Pazartesi) il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde YOĞUN OLMAK ÜZERE deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN UYARI

Muğla'da beklenen yağışların 24.01.2022 akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde hafif kar yağışı (2 ila 6 cm, yer yer 10 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının batı kesimlerde 25.01.2022 Salı sabah saatlerinde, doğusunda akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kar yağışları ve soğuk hava dalgası sebebiyle zirai ve seracılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, buzlanma, don olayı ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Antalya'da beklenen yağışların 24.01.2022 akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm.), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa’nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26.01.2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kar yağışları ve soğuk hava dalgası sebebiyle zirai ve seracılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, buzlanma, don olayı ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği tahmin ediliyor.