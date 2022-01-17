Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre; Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Doğu Anadolu’nun batısında beklenen yağışların 18 Ocak 2022 akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri), Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

*Yoğun kar yağışlarının 19 Ocak 2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

*Kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATMAN VE ÇEVRE İLLERDE 2 GÜN SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 18.01.2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren (Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır çevreleri, Batman’ın kuzeyinde) yoğun kar (20 cm. üzeri), bölgenin güneyinde (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın güneyinde) kuvvetli yer yer yoğun kar (10-30 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, Çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20.01.2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

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