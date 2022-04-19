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Minibüsten 188 kilo esrar çıktı! 4 kişi tutuklandı

Adana'da polisin takibi ile durdurulan minibüste yapılan aramada 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

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Minibüsten 188 kilo esrar çıktı! 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda bir minibüsü yakın takibe aldı.

Ekipler, uygulama noktasında minibüsü durdurdu. M.A., R.A., A.G. ve İ.D.’nin indirildiği minibüsteki aramalarda 188 kilo 950 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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