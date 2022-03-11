Motor kuryeler yasak mı, bugün çalışıyor mu?

İstanbul'da kar yağışı başlamasıyla önlemler de alınmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesi yasaklandı. Motor kuryelerin yanı sıra motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına da izin verilmiyor.

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Kaygan yolda can ve mal kaybının yaşanmasını önlemek için alınan karara göre 10 Mart Perşembe günü saat 19.00’dan sonra motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesi yasak hale geldi.

MOTO KURYE YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafiğe çıkış yasağıyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00'dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

Buna göre motosiklet ve elektrikli scooter kullanan kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

İSTANBUL MART ORTASINDA EKSİ DEĞERLER GÖRECEK

Baharın ilk ayı olarak kabul edilen mart ayı İstanbul için sert soğuklara sahne olacak. İstanbul'da 12 Mart tarihinde sıcaklıklar -1'e kadar inecek, Ankara'da -4 dereceyi görecek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu'da -7 dereceye kadar düşecek.