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MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere yönelik Cizre şehidi için yapılan cezalandırma atışlarında 34 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, El Babda en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap sorulduğu belirtilerek, “El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” denildi. (DHA)

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