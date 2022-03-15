MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 5’i FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

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MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. DHA

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