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Muğla’da kan donduran çifte cinayet

Muğla'da Özgür Dağ ile Sevgi K., otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Jandarma, Sevgi K.'nin ayrı yaşadığı eşi Özay K.'nin cinayet şüphelisi olarak yakalanması için çalışma başlattı.

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Muğla’da kan donduran çifte cinayet

Yatağan ilçesi Aysantı mevkiinde, sabah saatlerinde, otomobil içinde hareketsiz olan 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen kişilerin, kereste atölyesi çalışanı Özgür Dağ ile 2 çocuk annesi Sevgi K. olduğu tespit edildi.

Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından cansız bedenler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Sevgi K.’nin ayrı yaşadığı ve ormanlarda ağaç kesimi yaptığı öğrenilen eşi Özay K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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