Muharrem İnce, Yalova’da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muharrem İnce, Partisinin Yalova İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

“18 MART TARİHİN AKIŞININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ GÜN”

İnce, vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıtarak, 18 Mart’ın, 107 yıl önce tarihin akışının değiştirildiği gün olduğunu söyledi.

“MEKANLARI CENNET OLSUN”

İnce, “Çanakkale Harbi’nde şehitlerimizin, dedelerimizin menüsü üzüm hoşafı ve ekmekti. Bugün de İl Örgütümüz böyle bir menü hazırlayıp vatandaşlarımızla paylaşmayı düşünmüşler. Doğru bir şey yapmışlar. Ben de arkadaşlarıma destek vermek istedim. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Hoşaf ve ekmek dağıtımının ardından Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan İnce’ye, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Başkanı Ertan Şener ve partililer eşlik etti.