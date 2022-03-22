Nebati’nin ‘Ekonomiyi kurtardık’ sözlerine tepki: Biz başka ülkede yaşıyoruz o zaman…

Türk halkının alım gücü her geçen gün düşerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah" açıklamasında bulundu. Vatandaş, yaşadıklarıyla bu sözlerin uyuşmadığını dile getirerek, "Ne kurtarılması! Batırıldı, batırıldı! Biz başka ülkede yaşıyoruz o zaman... Devalüasyon üstüne devalüasyon oluyor. İnsanlara 'kurtardık' diyorlar ama insanlar farkında, bir şeyin kurtulduğu yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 19 Mart’ta Antalya'da; Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu İş Zirvesi'nde konuştu. Daha önce “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözleri gündem olan Nebati’nin bu kez de, “Milli para birimimize lütfen güvenin. Bitti… Türkiye ekonomik modeliyle bundan sonra risklerin bertaraf edildiği, ilk başta yaşanmış olan risklerin artık iyileştirildiği, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye’de olduğumuzu lütfen unutmayın. Faiz ve kur odağında sığ bir alan içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah” şeklindeki açıklaması gündem oldu.

Nebati’nin sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Sokaktaki vatandaşlar da bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi. Halk, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumun ortada olduğunu, artık markete gitmeye bile korkar hale geldiklerini söyledi.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Ekonomi politikasını yöneten, yönlendirenler ‘Türk ekonomisini kurtardık’ diyor. Sizce son dönemde ekonomimiz kurtarıldı mı?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“BAŞKA ÜLKEDE YAŞADIĞIMDAN HABERİM YOKSA DÜZELDİ”

Ebru Kumova: “Biz başka ülkede yaşıyoruz o zaman… Bence durum ortada. Eskiden maddi durumu iyi olan arkadaşlarımdan bile artık çok fazla şikayet duyuyorum. Kimse markete gitmek istemiyor. Giyim, gezme, tozmayı bırakın; artık temel ihtiyaçları karşılamada herkes çok büyük zorluklar çekiyor. Başka bir ülkede yaşıyorsak, benim haberim yoksa düzeldi… (Türkiye’nin ekonomik olarak içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?) Berbat.”

“ALIM GÜCÜ DİYE BİR ŞEY KALMADI”

Ali Rıza Konaralp: “Ne kurtarılması! Batırıldı, batırıldı! İçinde bulunduğumuz ekonomik durum çok kötü. Her gün daha kötü oluyor. (Son dönemde alım gücünüzde düşüş var mı?) Ne düşüşü! Alım gücü diye bir şey kalmadı! Bu yönetim gitmediği sürece hiçbir umudum yok. Bu yönetim değişirse bir şeyler olur.”

“DEVALÜASYON ÜSTÜNE DEVALÜASYON OLUYOR”

Şafak Kıyar: “Ekonomi kurtarılmadı. Şu anda ekonomik olarak içinde bulunduğumuz durum çok kötü ama ‘inşallah iyi olur’ zihniyetiyle hareket ediyoruz. Devalüasyon oluyor, bu devalüasyon nasıl bir devalüasyon anlamadım. Devalüasyon olur, biter, tekrardan normale döner. Devalüasyon üstüne devalüasyon oluyor ama yukarıdakilerin de buna bir şey yapabileceğini tahmin etmiyorum.”

“BU İKTİDAR DEVAM EDERSE DAHA DA KÖTÜYE GİDECEĞİZ”

Oya Ergüven: “Hayır, tabi ki kurtarılmadı. Gittikçe de daha kötüye gidiyor. Artık geçim gücü hiç kalmadı. Geçinemiyor kimse. Ekmek bilr kaç para oldu… Vallahi hiç umudumu kalmadı. Bu hükümet yapamıyor… Yapamadığı için de değişmesi gerekiyor. Bu idare devam ederse daha da kötüye gideceğini düşünüyorum.”

“HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Önder Görenler: “İçinde bulunduğumuz ekonomik durumu, hayatta kalma mücadelesi olarak değerlendiriyorum. (Peki siz hayatta kalabiliyor musunuz?) Benim veya sizin hayatta kalmanız çok bir şey ifade etmez. Toplumun çok büyük çoğunluğu hayatta kalabilmeli. (Kalabiliyor mu peki şu an?) Çok zor…”

“TAMAMEN BATIŞTAYIZ”

Dilek Suna: “Bence kurtarılmadı, daha kötüye gidiyor. Tamamen batıştayız. Çok kötü bir hale gidiyor. Düzeleceğine dair bir umudum da kalmadı. Görüyoruz, her şey ortada.”

“BİR ŞEYİN KURTULDUĞU YOK”

Can Eren: “Bunlar bence yalan. İnsanlara ‘kurtardık’ diyorlar ama insanlar farkında, bir şeyin kurtulduğu yok. Ben kurtarıldığına katılmıyorum. Türkiye bence ekonomik olarak bütün gelişmiş ülkelerden geride. 2023’teki seçimlerden sonra nasıl değişeceğini izleyerek göreceğiz.”

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