Özel araçla trafiğe çıkmak yasak mı, saat kaça kadar yasak?

Yoğun kar yağışının olumsuz etkilediği yerlerin başında yollar geliyor. İstanbul'un birçok noktasında trafik adeta durma noktasına geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 13.00'a kadar İstanbul'da toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışının yasak olduğunu duyurdu.

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Kar yağışı kimi için eğlence, kimi için de çile halini aldı. Saatlerce trafikte kalanlar yolun açılmasını beklerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni bir duyuru yayınlayarak özel araçla trafiğe çıkılamayacağını açıkladı.

ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK MI? YASAK SAAT KAÇA KADAR?

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya ayrıca İstanbul'da Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının bugün saat 13.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.