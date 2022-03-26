Özgür Özel’den “pasaportlu konut satışı” reklamlarına tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 250 bin dolar karşılığı daire alanlara Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin bir reklama ceza verildiğini anımsatarak, “Reklamlara ceza verildi ama uygulama devam ediyor. Reklamların kaldırılmasının ardından Türk pasaportunun bu kadar ucuz, bu kadar değersiz, Türk vatandaşlığına geçmenin bu kadar kolay olduğuna yönelik izlenim yaratan tüm uygulamaların derhal gözden geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada aylardır eleştirerek gündemde tuttuğu 250 bin dolar karşılığı daire alanlara Türk vatandaşlığı verilmesi uygulaması ve bu uygulama çerçevesindeki onur kırıcı reklamlardan birine para cezası verildiğinin kamuoyuna yansıdığını anımsattı.

Özel, “Aylardır TBMM Genel Kurulu'nda ve basın toplantılarında bu uygulamanın yanlışlığını, bu reklamların onur kırıcı olduğunu anlatıyordum. ‘250 bin dolara daire alanlara Türk pasaportu hediye', ‘Bu ev bir Türk pasaportuyla geliyor' diye İngilizce, Arapça, Türkçe reklamlar, kampanyalar var. Açıklamalarım üzerine başlatılan incelemenin ardından bir reklama 104 bin TL ceza verildiğini, iki reklam hakkında da inceleme başlatıldığını öğrendik. Gecikmiş bir adım ama önemsiyoruz” dedi.

Özel açıklamasının devamında, şunları kaydetti:

“250 BİN DOLARA VATANDAŞLIK UYGULAMASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

“Ben 3 reklamı örnek yolladım ama onlarca böyle reklamlar var. İnternet üzerinde bir tarama yapılması ve bunların her biriyle ilgili işlem başlatılması gerekiyor. Bu konudaki bütün reklamların taranması, bu onur kırıcı reklamlara ilişkin gecikmiş adımın daha fazla gecikmeden nihayete ermesini bekliyoruz.

Reklamlara ceza verildi ama uygulama devam ediyor. Reklamlara ceza verilmesi ve kaldırılması, 250 bin dolara Türk pasaportu verilmesine yönelik uygulamanın da aslında yanlış olduğunu, vicdanları sızlattığını gösteriyor.

Reklamların kaldırılmasının ardından Türk pasaportunun bu kadar ucuz, bu kadar değersiz, Türk vatandaşlığına geçmenin bu kadar kolay olduğuna yönelik izlenim yaratan tüm uygulamaların derhal gözden geçirilmesini bekliyoruz. Bu konuda diğer ülkelerin mevzuatları da incelenmeli ve bu sıkıntılı uygulamalar revize edilmelidir.”

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