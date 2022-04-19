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Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye’den o ülkeye vize muafiyeti

Polonya Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye’den o ülkeye vize muafiyeti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında, Polonya Cumhuriyeti kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacağı belirtildi.

Kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı. (DHA)

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