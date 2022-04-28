Rize’den sonra Trabzon’da da İmamoğlu afişleri toplandı

Ramazan Bayramı nedeniyle Trabzon'u ziyaret edecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentin çeşitli yerlerine asılan afişler kaldırıldı. İmamoğlu'nun afişleri daha önce de Rize'de toplanmıştı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ramazan Bayramı’nda 3 Mayıs’ta Rize’yi ve 4 Mayıs’ta da Trabzon’u ziyaret edecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 şehirde de vatandaşları bilgilendirmek için afişler asıldı. Dün Rize’de ki afişler karayolları ekiplerince kaldırılırken, bir gün sonra da Trabzon’da ki afişler toplanmaya başlandı. Sivil kıyafetli iki kişinin İmamoğlu’nun afişini kaldırması bir vatandaş tarafından kaydedildi.

“KORKU VE HAZIMSIZLIK ETKİSİ”

CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, afişlerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek yerlerde olmadığını belirterek, “Bayramlaşmak için memleketine gelen bir kişinin, afişleri neden toplanır? Korku ve hazımsızlığının etkisi bu. Afişler trafikte sürücülerin görüşünü engelleyen yerde değiller. 8-9 ilçeden afişlerin toplandığına dair bilgi aldık. İnsanların eklem ağrıları geçecek ama AKP’lilerin Ekrem ağrıları geçmeyecek. Afişleri toplamakla bizi engelleyeceklerini mi sanıyorlar” diye konuştu.

“AFİŞLERİ TOPLATMA EMRİNİ KİM VERDİ?”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketine yapacağı ziyaretinin birilerini rahatsız ettiğini dile getirerek, “Bu ziyareti hazmedemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu neyin korkusudur, bu nasıl bir hazımsızlıktır anlamak mümkün değil. Afişlerin toplatılması talimatını kim veriyor, afişleri kim topluyor? Bu şehrin evladı bayramlaşma programı için şehrine gelemeyecek mi, bu nasıl bir zalimliktir, bu nasıl bir vicdansızlıktır? Ama ne yaparsa yapsınlar bu topraklaın insanı Ekrem İmamoğlu’nun hemşerileriyle buluşmasına, kucaklaşmasına mani olamayacaklar” diyerek afişlerin toplatılma talimatının kimin verdiğini sordu.

RİZE’DE KESİLEN AFİŞLER YOL KENARINA ATILDI

Öte yandan bugün de Rize’nin Çayeli ilçesinde yol kenarına asılan afişlerin kesilip aşağıya atıldığı ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir Rize'de İmamoğlu'nun afişleri toplatıldı