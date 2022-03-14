Sağlık çalışanlarının 2 günlük grevi başladı, hastaneler boş kaldı

Sağlık çalışanlarının, 14-15 Mart tarihleri arasında, yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getireceği 'Büyük G(ö)REV' etkinliği bir çok ilde başladı. Eylemin yapıldığı bölgelerdeki hastaneler boş kaldı.

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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çağrısıyla, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları, taleplerini ve sağlık hakkına erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek için, 14-15 Mart tarihleri arasında bir çok ilde yapılacak olan Büyük G(ö)REV etkinliği başladı.

TTB Merkez Konseyi, “Topluma Çağrımızdır” başlığıyla bir mesaj yayımlayarak yaptıkları etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken; ne yazık ki yine emeğimiz için, sağlığımız için alanlarda olmak, G(ö)REV'de olmak düştü bizlere… Hastanelerimize sahip çıkmak için, toplum sağlığına sahip çıkmak için, emeğimize sahip çıkmak için G(ö)REV'deyiz. Yani sizlerin, bizlerin, çocuklarımızın sağlığı için… Sağlıklı bir gelecek için…

*Salgında toplum bir kez daha gördü ki: Fedakârca çalışan hekimler, sağlık çalışanları olmasaydı bugün çok daha fazla insanımız hastalanacak, çok daha fazla insanımız kaybedilecekti. Bizlere ‘Giderlerse gitsinler’ diyenler salgında hastalanan, yaşamını yitiren meslektaşlarımıza dahi saygı duymayanlardır. Bilinmelidir ki biz bunca emeği ve çabayı, birileri hastaneleri özelleştirsin, zenginleri daha da zengin etsin diye değil; topluma karşı sorumluluğumuz için gösterdik, gösteriyoruz. Ancak bu çabalarımızın karşılığı artık daha fazla; yoksulluk sınırının bile altında maaşlarla çalıştırılmak, şiddete uğramak, kötü eğitim, kötü çalışma koşulları, emeklilik ve gelecek kaygısı da olmamalı.

*Geldiğimiz noktada sağlık sisteminin artık tıkandığı herkes tarafından görülmektedir. Toplumun sağlığı her geçen gün daha kötüye gitmekte, sağlığa ulaşım ise güçleşmektedir. Sağlık sistemi sürdürülemez durumdayken; bizler sağlıkta şiddet ve malpraktis tehdidi altında, düşük ücretlerle ve ağır iş yüküyle çalışmak zorunda kalmaktayız. Meslek onurumuzun ve emeğimizin en değersiz hale getirildiği dönemdeyiz.

*2021 yılının ekim ayından bu yana “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreciyle çalışma koşullarımız, ekonomik haklarımız, sağlıkta şiddet ve toplumun sağlık hakkı için Beyaz eylemler ve G(ö)REV'lerle sorunlarımızı dile getirmeye çalışıyoruz. 14-15 Mart'ta da “Emek Bizim Söz Bizim; Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” diyerek Büyük G(ö)REV'de olacak, bizleri duymazdan gelenlere sesimizi bir kez daha, çok daha güçlü duyuracağız.”

HASTANELER BOŞ KALDI

Türk Tabipleri Birliği ayrıca, eylemin gerçekleştirildiği bölgelerdeki boş hastane fotoğraflarını ve eylemlerden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

“YALNIZCA HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

Samsun Tabi Odası, Gazi Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Emeğimizin karşılığını alamadığımız bu çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Oyalama istemiyoruz, daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Şiddetin olmadığı, malpraktis baskısı altında ezilmediğimiz insanca çalışma koşulları, emekliliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. Halkın sağlığı için en az 20 dakika muayene süresi ayırabildiğimiz, hastaların aylarca randevu sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı ‘Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim Söz Bizim’ diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu haklı ve onurlu mücadelemizde; bütün hastalarımızın, toplumun desteğini bekliyor; sağlığımıza birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

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