Sarıgül: Ufka bakıyor, Karadeniz’den gelecek ayçiçek yağını bekliyoruz

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Geçen sene ufka bakıp, Karadeniz’den çıkacak doğalgazı bekliyorduk. Bu senede ufka bakıyor, Karadeniz’den gelecek ayçiçek yağını bekliyoruz. Hacı yolu bekler gibi ayçiçek yağı gemisi beklemek istemiyorsak üretime önem vermemiz lazım." dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“UKRAYNA, KURBANDIR, NATO, ABD'NİN APARATIDIR”

“Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ne yazık ki devam ediyor” diyen Sarıgül, “Bu yaşananların, Ukrayna-Rusya, Rusya- NATO savaşı olmadığı açıktır. Bu yaşananlar, Amerika'nın tahtını sallayan Rusya ve Çin'in önünü kesme mücadelesidir. Bu yaşananlar, taht oyunlarıdır. Ukrayna, kurbandır. NATO, ABD'nin aparatıdır.

Masum siviller, çocuklar ölüyor, bir ülke mahvoluyor. Bizi üzen budur. Bu savaşın sorumlusu Biden ve Putin, kaydedeni AB'dir. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı yalnız bırakarak bencil olduğunu, acıları ten rengiyle, göz rengiyle ayırarak ırkçı olduğunu, Rus yazarlarına, Rus sanatçılara ve Rus halkına gösterdiği düşmanlıkla da akıl tutulması yaşadığını gösterdi. Ey Avrupa! Sağduyulu olun, insaflı olun, merhametli olun, insan olun, insan…” ifadelerini kullandı.

“HER İŞİN BAŞI SAĞLIK, SAĞLIĞIN BAŞI DA DOKTORLARDIR”

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini vurgulayan Sarıgül,

“Bugün 14 Mart Tıp bayramı. Sağlık tablomuz ne yazık ki iyi değil. 2021 yılında 364 sağlık çalışanı saldırıya uğramış, 316 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş.

Sağlıkta şiddeti önleme amacıyla, sağlık hizmetleri temel kanununda değişiklik yapıldı, ama yeterli olmadı. Şiddet olaylarını önlemeye yönelik düzenlemelerin sağlık kanununda değil ceza mevzuatında yer alması lazım.

Sağlık sistemimiz; çalışanlarıyla, hastalarıyla, ekipmanlarıyla alarm veriyor. Doktorlardan, 5 dakikada hasta bakmaları isteniyor. Hastalar randevu alamıyor. İlaçlar pahalı, Bazı ilaçlar bulunamıyor, Ameliyatlar erteleniyor. ” dedi.

“ERDOĞAN, BU ÜLKENİN TEK SAHİBİ DEĞİLDİR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yurtdışına gitmek zorunda kalan veya özel sektöre geçen hekimler için söylediği ‘Gidiyorsa, gitsinler’ sözlerini de eleştiren Sarıgül şöyle devam etti:

“Doktorlarımız burukluk ve kırgınlık içindeler. Sevgili doktorlar, sizler bizim baş tacımızsınız. Her işin başı sağlıksa, sağlığın başı da doktorlardır. Sayın Erdoğan, bu ülkenin tek sahibi değildir, kimseye kapıyı göstermeye hakkı yoktur.

Doktorlarımız emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Türkiye Değişim Partisi, iktidarında, sağlık personeline yoksulluk sınırının üstünde bir maaş vereceğiz. Sağlık çalışanlarının mutlu, yurttaşlarımızın memnun olduğu kalitenin standart hale geldiği bir sağlık sistemi kuracağız.”

“UFKA BAKIYOR, KARADENİZ'DEN GELECEK AYÇİÇEK YAĞINI BEKLİYORUZ”

Sarıgül, “20 yıllık Ak Parti döneminde öyle şeyler yaşadık ki, “artık hiçbir şey bizi şaşırtamaz” diyorduk, bizi şaşırtmayı bir kez daha başardılar. Geçen sene ufka bakıp, Karadeniz'den çıkacak doğalgazı bekliyorduk. Bu senede ufka bakıyor, Karadeniz'den gelecek ayçiçek yağını bekliyoruz.

Ayçiçek yağının bu kadar kıymete bineceği hiç aklımıza gelmezdi. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Bu topraklarda ekmek kuyruğu olacağı hiç aklımıza gelmezdi. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Patatesin, soğanın tanzim satışa gireceği hiç aklımıza gelmezdi. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi.

Yarım simit satılacağı, hiç aklımıza gelmezdi. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Hacı yolu bekler gibi ayçiçek yağı gemisi beklemek istemiyorsak üretime önem vermemiz lazım.” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİYE AKIL VERMEYİN, PARA VERİN”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye de tepki gösteren Sarıgül, “İthalatçı bakan gitti, yeni bakan üretime önem verir diye umut ettik. Ama o da üretimi Afrika'da arıyor. Sayın bakan, Afrika'yı bırak Anadolu'ya bak.

Mazot, gübre, ilaç fiyatlarından endişe etmeyin diyor. Sayın bakan, çiftçiye akıl vermeyin, para verin. Tarım Kanunu'nda devlet milli gelirin en az yüzde 1'i kadar destek verir yazıyor. Bunu uygulayın yeter. ” dedi.

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