Şehit asker için köylüler seferber oldu

Hakkari’de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle üs bölgesinden alınamayınca vatandaşlar seferber oldu. Zor şartlar altında Hakkari il merkezine getirilen Soyutemiz'in cenazesi törenle memleketine uğurlanacak.

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Hakkari'deki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, yaşanan silah kazası sonucu şehit düştü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle üs bölgesinden alınamayan şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu.

Uzun uğraşlar sonucu şehidin naaşı üs bölgesinden alınarak Hakkari il merkezine getirildi. Şehit Soyutemiz’in saat 15.00'te Fatih Kışlası'nda yapılacak törenle memleketi Kırşehir'e uğurlanacağı belirtildi.

VALİ TEŞEKKÜR ETTİ

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ta soysa medya hesabında yaptığı paylaşımda köylülere teşekkür etti. Vali Akbıyık, “Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim” paylaşımında bulundu. (İHA)