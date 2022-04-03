Şenyaşar Ailesi Adalet Sarayı önünde iftar açtı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018 yılında meydana gelen, 4 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sonra tutuklanan ve 4 yıldır tek kişilik hücrede tutulan Fadıl Şenyaşar’ın tahliyesi için 390 gündür adalet nöbetini sürdüren Şenyaşar ailesi fertleri, Şanlıurfa Adalet Sarayı önünde iftar açarak, adalet istedi.

Ahmet KAYA

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Annesi Emine Şenyaşar ve olayda yaşamını yitiren ağabeyi Celal Şenyaşar'ın oğlu Muhammet Emir ile Ramazan'ın ilk iftarını açan Ferit Şenyaşar, şunları söyledi:

“Bir anne iki evladını kaybetmiş, eşini kaybetmiş bir oğlu 4 yıldır tek kişilik hücrede. Katliamı yapanlar toplum içinde dolaştığı sürece biz evimizde oturamıyoruz.

Ben buradan Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanına, Şanlıurfa Başsavcısı'na ve Şanlıurfa Valisi'ne sesleniyorum.

Onları vicdana, merhamete davet ediyorum. İslamiyet paylaşma, Ramazan dayanışmadır. Adaletin sağlanması için gerekeni yapsınlar en azından bu mübarek ay için.”

4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde seçim gezisi yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Şenyaşar Ailesi'nin işyerine geldiği sırada çıkan ve daha sonra Suruç Devlet Hastanesi'nde lince dönüştüğü ileri sürülen kavga sırasında Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız ile, Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil ile Celal Şenyaşar yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan ve Malatya'da yargılanan Enver Yıldız 18 yıl, Fadıl Şenyaşar ise 37 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.

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