Sezonun ilk hasadı yapıldı, kilosu 700 liradan satıldı

Yaz mevsiminin habercisi kiraz, Manisa´da çoktan tezgaha düştü. Sezonun ilk kirazı her yıl olduğu gibi bu yıl da erkenci kirazıyla meşhur Sancaklı Bozköy Mahallesinde toplandı ve açık artırmayla kilosu 700 liradan alıcı buldu.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da, kırmızı altın olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kiraz bahçelerine giren tarım işçileri dallardaki kırmızı rengiyle olgunlaşan kirazları toplamaya başladı.

İlk hasat, kiraz üreticileri Halil İbrahim Koca ve Metin Koyuncu'nun kiraz bahçesinde gerçekleşti. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi. Yaklaşık 40 gün sürecek olan kirazlar başta Rusya olmak üzere Avrupa ve iç pazardaki yerini alacak. Bu yıl kiraz hasadı mevsim koşulları nedeniyle yaklaşık 15 gün gecikti. Üreticiler geçen yıla göre rekolte ve kalitenin daha iyi olduğunu anlattı.

KALİTE VE VERİM YÜKSEK

İlk hasatta yaklaşık 40 kilogram cristobalina cinsi kiraz toplandı. Kiraz üreticisi Metin Koyuncu bu yıl sezondan umutlu olduklarını belirterek, “2022 yılının ilk kirazını hasat ediyoruz. İlk kirazımızın çeşidi cristobalinadır. Hem verim hem de kalitemiz çok güzel. Bu yıl iklim şartları soğuk gittiğinden kiraz hemen hemen 15-20 gün sonraya kaldı. Fiyatlar da yüksek olursa üretici olarak iyi para kazanırız. Bu sene kirazlarımızın 30 liradan aşağı inmemesi gerekiyor. Çünkü girdi maliyetleri çok arttı.” diye konuştu.

Bir diğer üretici Halil İbrahim Koca (54) ise şu ifadelere yer verdi: “Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazını hasat ettik. İlk kirazını hasat etmek için sabah 6.00'dan beridir çalışıyoruz. Sezondan umutluyuz. Geçen seneye oranla geç olmasına rağmen ürünlerimizin kalitesi iyi, güzel bir rekolte bekliyoruz”

AVRUPA, RUSYA VE UZAKDOĞU'YA İHRACAT

Manisa'nın kiraz yetiştirme alanı olarak Türkiye'de 2'nci sırada yer aldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk şu ifadelere yer verdi: “Erkenci kiraz yapmasıyla ülkemize ihracat anlamında önemli bir döviz girdisi sağlıyor. 50 bin tonun üzerinde rekolte beklentimiz var. Şu anda bulunduğumuz Şehzadeler ilçesinde 16 bin tonluk bir rekoltemiz gerçekleşiyor ve bunların büyük çoğunluğu ihracata konu oluyor. İhracatta Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'ya, Dubai Katar'dan, Çin ve Güney Kore'ye kadar ihracat yaptığımız ülkeler bulunmakta. Bu ay içerisinde de Güney Kore heyeti gelerek hem kiraz bahçelerimizi hem de kiraz işleme tesislerimizi yerinde inceleyecek. Dolayısıyla Güney Kore'yle de inşallah daha çok ihracat bağlantıları oluşmuş olacak” dedi.

AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

İlk hasatta yaklaşık 40 kilogram cristobalina cinsi kiraz toplandı. Kirazlar toplanmasının ardından kiraz pazarına getirilip açık artırma usulü satışa sunuldu. Sezonun ilk kirazı için Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi kiraz pazarında tören düzenlendi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve kiraz üreticileri katıldı. Açık artırmada ilk kiraz tüccar İbrahim Bodur tarafından kilogramı 700 liradan satın alındı. İlk kirazlar tüketiciyle buluşmak üzere Ankara halinde yollandı.

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