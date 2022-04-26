‘Sınırları açmışlar, gelen gelene… Türkiye yolgeçen hanına döndü… Nereye kadar?’

Muhalefet partilerinin yetkilileri, sayıları yaklaşık 10 milyonu bulan mültecilerin memleketlerine gönderilmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yaparken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çelişkili açıklamalar geldi. AKP’nin en çok oy aldığı Konya’da ve mültecilerin en yoğun yaşadığı illerin başında gelen İstanbul'da vatandaşlar iktidarın mülteciler politikasını eleştirerek, "Türkiye yolgeçen hanına döndü... Göçmenler konusu hiç iyi yönetilmiyor. Sınırları açmışlar, gelen gelene. Olmuyor ki böyle. Nereye kadar?" dedi.

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Batuhan SERİM Müslüm EVCİ

Kamera: Sinan TUNÇ

Siyasetin son günlerdeki sıcak gündem maddelerinden biri Türkiye'deki mülteci sorunu. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, muhalefet partilerinin yetkilileri mültecilerin “davulla zurnayla” memleketlerine gönderilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN 2 FARKLI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz. Ve bundan tedirgin değiliz” açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra yaptığı başka bir açıklamada, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİSAFİRLİĞİN SÜRESİ SINIRLIDIR”

Daha önce yaptığı açıklamalardan farklı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, mültecilerin milli bir sorun olduğunu belirterek, “Düzensiz göç istiladır. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır” dedi. Bahçeli’nin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki açıklamalarından farklı olarak, “Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ KONYA VE İSTANBUL’DA VATANDAŞLARA MİKROFON UZATTI

SÖZCÜ muhabirleri, AKP'nin en çok oy aldığı Konya'da ve mültecilerin en kalabalık olduğu illerin başında gelen İstanbul’da, Bağcılar semtinde vatandaşlara, “İktidarın mülteci politikasını nasıl buluyorsunuz?” diye sordu. Vatandaşların verdiği yanıtlar şöyle oldu:

İSTANBUL:

“MUHALEFET İKTİDARI SIKIŞTIRIYOR”

İzzet Sarıkaya: “İktidar göçmenleri Türkiye’de istiyor. İlk başta onları ülkeye alırken, ‘muhacir kardeşlerimiz’ dedi. Çünkü Batı’dan para alıyordu. Zaman zaman Batı’yı göçmenlerle tehdit etti, ‘kapıları açarım’ dedi. Şimdi de muhalefet bu konunun üzerinde çok ciddi şekilde duruyor ve iktidarı bu konuda sıkıştırıyor. Yavaş yavaş da zannedersem iktidar olumlu yanıtlar vermeye çalışıyor.”

“UYGULANAN POLİTİKA TAMAMEN YANLIŞ”

Fahrettin Turanlı: “Ben iktidarın göçmenlere yönelik politikalarını iyi bulmuyorum. Çünkü bize ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar. Göçmenler bayramda memleketlerine istedikleri gibi gidip geliyorlar; sanki göçmen değil, turistler. Göçmenler konusunda uyguladıkları politika tamamen yanlış. Bu politikalar, bizim insanlarımızın üzerine binmiş bir yük.”

“AVRUPA’DA OLSA HEPSİ SINIRDIŞI EDİLİRDİ”

Orhan bey: “Ne olduya gittik…. Göçmenin nereden geldiğini, nereye gittiğini, nerede kaldığını maalesef bilen yok. Ne isterlerse yapıyorlar. Televizyonlarda, gazetelerde görüyoruz; vatandaşlara saldırı oluyor, grup olarak geziyorlar. Eğer bu Avrupa’da olsa hepsi sınırdışı edilir. (Sizce iktidar yetkilileri göçmenlere yönelik politikalarını değiştirmeli mi?) Değiştirmeli. Eğer değiştirmezsek Türkiye’ye 10 sene, 20 sene sonra neler olacağını bilemeyiz.”

“ŞU ANKİ POLİTİKAYI BEĞENMİYORUZ”

Alaattin Kurt: “İktidarın bu konudaki politikalarını başarılı bulmuyorum. Bize iş kalmadı, biz çalışamıyoruz. (Sizce iktidar göçmenlere yönelik politikasında değişikliğe gitmeli mi?) Kesinlikle gitmeli. Şu an bu politikaları hiç beğenmiyoruz.”

“İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞE GİTMELİ”

İsa Öncal: “İktidarın göçmenlere yönelik politikalarını başarılı bulmuyorum çünkü kendi halkını perişan etti… Oturuyoruz kahvede, bize iş yok, yabancıya iş var… (İktidar bu konuda politika değişikliğine gitmeli mi?) Bence gitmeli.”

“BU ÜLKE YOLGEÇEN HANI DEĞİL”

Muharrem Akpınar: “İktidar bu konuda bir politika değişikliğine gitmeli. Bu ülke yolgeçen hanı değil. ‘Onu alalım ülkeye’, ‘bunu alalım ülkeye’, ‘dara düşen koşsun ülkeye’…”

“SINIRLARI AÇMIŞLAR, GELEN GELENE”

Naciye hanım: “Buradaki insanlara yazık günah değil mi? Zaten durum belli. Artık savaş yok ülkelerinde, geri gitsinler. Sınırları açmışlar, gelen gelene. Olmuyor ki böyle. Nereye kadar?”

“İKTİDAR POLİTİKA DEĞİŞTİRMELİ”

Hüsniye Güneş: “İktidarın göçmenlere yönelik politikalarını başarılı bulmuyorum. Hep bizim üzerimize kaldılar. Biraz da başka ülkere gitsinler, hep bizdeler… İktidar bu konuda politikalarını değiştirmeli.”

“ÇOK BOŞ BIRAKTILAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Savaş bitti, özellikle Suriyeliler ülkelerine geri dönerse seviniriz. (Sizce bir politika değişikliğine gidilmeli mi bu konuda?) Mutlaka yoğunlaşmalı. Çok boş bıraktılar. Kendi iç sorunlarımız bize yetmiyormuş gibi bir de onların sorunlarıyla meşgul oluyoruz.”

“GÖÇMEN POLİTİKALARINA KARŞIYIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “İktidarın göçmenlere yönelik politikalarına karşıyım. Sabah (Bağcılar’da meydana) çıkın buraya, yabancılar Türklerden çok…”

“HİÇ İYİ YÖNETİLMİYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “İktidarın göçmenlere yönelik politikalarını kötü buluyorum. Ben 60 senedir Almanya’da yaşıyorum, orada da göçmenler var ama mecburiyeti olanları kabul ediyorlar. Türkiye yolgeçen hanına döndü… Göçmenler konusu hiç iyi yönetilmiyor.”

“BİR YERE KADAR…”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: “Kimsesiz insanlara kapı açtık, merhamet gösteriyor ama bu da bir yere kadar yani…”

KONYA:

İrem Bozdemir: “Çok fazla geldiklerini düşünüyorum. Git gide sayısız bir şekilde sınırdan geçiyorlar. Güvenliğimizi çok önemli hissetmiyorum. Ülkelerine bayramda gidebiliyorlarsa neden geri geliyorlar? Eğer ülkelerinde güvenlilerse gitmeleri daha doğru.”

“SANAYİNİN YÜZDE 80'İ SURİYELİ”

İsmail Oduncu: “Misafirliğe gidersen üç günlük olur ve dördüncü gün misafirlik biter. Bunlar geleli 2-3 sene oldu. Bunların misafirliği de biteli çok oldu. Savaş da bitti artık memleketlerine gitsinler. Bırakın da biz kendi memleketimizde yaşayalım. Şimdi sanayinin yüzde 80'ini Suriyeli. Millet 5 liraya çalışacağı yerde Suriyeli 2 liraya çalışıyor. Devletten de destek alıyor. Adamın 7-8 liraya maliyeti oluyor. Bizim vatandaşımız 2-3 bin liraya çalışsa memlekette aç kalır. Bu yüzden canı gönülde gitmelerini istiyoruz.”

“BU BİR SIKINTI DEĞİL Mİ?”

Muhammet Gül: “Vatandaşın sıkıntısının yüzde 80'ini göçmenlere bağlı. Şu an vatandaş 3 bin liraya kiralık ev bulamıyor. Bu bir sıkıntı değil mi? Bir de adam yolun ortasına sandalyeyi atıyor, vatandaşa sıkıntılı sözler söylüyor, küfür hakaret ediyor. Böyle olur mu? Biz onları ‘Müslüman kardeşimiz' diyerek bağrımıza bastık şimdi onlar vatandaşa sıkıntı yapmaya başladı. Bunların şimdi gitmesi gerekmiyor mu yani ? Ali olayların yüzde 80'inini bu dışardan gelenler yapıyor.”

“ÖNCE KENDİ VATANDAŞIMIZIN ÖN PLANDA TUTULMASI LAZIM”

Abdullah Uyanık: “Mülteci Türkiye'de düzgün bir anlamda konuşlanmış değil. Bence bunların Türkiye'den bir an önce gönderilmesi gerekiyor. Memleketimizde gelir seviyesi düşük birçok insan var hepsi bir kenarda açlıktan ölüp gidiyor ama mültecilere verilen fırsatlardan hiçbiri bunlara verilmiyor. Bunun için önce kendi vatandaşımızın ön planda tutulması lazım ondan sonra varsa imkanımız ölçüsünde diğerlerine yardımcı olalım.”

“HÜKÜMETİN MÜLTECİ POLİTİKASI YETERSİZ”

Furkan Tanıyan: “Çarşıda bile akşamları rahat rahat gezemiyoruz. Kız kardeşlerimiz, annelerimiz gezemiyor çünkü rahatsız ediyorlar. Bu yüzden hükümetin mülteci politikasını yetersiz görüyorum, gönderilmeleri gerekiyor. Ülkelerinde onların güvenliği için bizim o kadar askerimiz şehit oldu, güvenlikleri sağlandıysa niye gitmiyorlar? Bu yüzden gitmeleri gerektiğini düşünüyorum.”

“HERKES VATANINDA GEREK”

Mehmet Bayraklı: “Gitmeleri daha iyi. Herkes vatanında gerek. Hayat şartları değişiyor. Kirasından tut her konuda sıkıntı. Her toplumda iyisi var kötüsü var. İçlerinde bazı yaramaz tipler var. Ülke insanına rahatsız veriyorlar. Ama çok da temiz insanlar var o da ayrı konu. Temizlerine sözümüz yok.”

“GİTMELERİ DAHA İYİ OLUR”

Hatice Pehlivan: “Gitmelerinden yanayım çünkü onlar geldikten sonra mahvolduk. Onlar da insan tabi ama gitmeleri daha iyi olur.”

“BİZİM KALABALIĞIMIZ BİZE YETİYOR”

Döndü Güneş: “Bizim kalabalığımız bize yetiyor. Gönderilmeliler bence çünkü bazı zamanlarda zararlı olduklarını düşünüyorum. Şems parkının içerisinde bir genç delikanlımızı bıçaklayıp öldürdüler. Bunları beni üzüyor. İstemiyoruz, herkes memleketine yakışır.”

“GÖNDERİLMELERİ GEREKİYOR”

Yunus Kutluk: “Onlar da sonuç olarak ülkelerinden kaçmışlar. Bence şimdilik gönderilmeleri gerekiyor bence. Özellikle Suriyeliler çok tatsızlık çıkarıyorlar.

“BİZ ANCA KENDİ MEMLEKETİMİZE YETEBİLİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: “Bence gönderilsinler. Bayramda gidip de geri dönebiliyorsa temelli gitsin. Biz anca kendi memleketimize yetebiliyoruz. Daha doğrusu yetemiyoruz bile. Her yerde varlar. Bizden dahi iyi gelirleri var. Pazara gidiyorum, benim almadığımı onlar alıyor. Her mağazada onlar var. Fiyatını bile sormuyorlar ama biz soruyoruz. Ben bir emekli olarak taraftarı değilim. Herkes kendi ülkesinde yaşasın ama onun da artık bir yolu falan bulunacak. Tutup da atamazsınız da o da günah. Anlaşılsın ve gitsinler.”

“HERKES KENDİ ÜLKESİNDE YAŞAMALI”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: “İnsan gerçekten rahatsız oluyor. Herkesin kendi ülkesinde yaşaması doğru olanıdır. Bence gitmeleri gerekiyor.”

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