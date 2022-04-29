Sivaslı Terzi’den AKP’ye tepki: Bizi oy torbası sanmayın!

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, İmranlı ilçesinde ziyaret ettiği terzi, "Gelen AK Partililere şunu söylüyorum: Bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız? Şu oldu, bu oldu; beni ilgilendirmez. Ben, yaşamak zorundayım" dedi.

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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İmranlı ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak sorunlarını dinledi. CHP’li vekilin ziyaret ettiği ettiği bir terzi, AKP hükümetinden yakınarak şöyle konuştu:

“Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız? Şu oldu, bu oldu; beni ilgilendirmez. Ben, yaşamak zorundayım; A partisi, B partisi anlamam. Şu an buranın sorumlusu kimse benim sesime kulak verin. Sesime kulak vermezseniz sesiniz ta Kızıldağ'ın başından duyulur. Adamın ekmeğini, kazancını dinlemezsen, sen bilirsin.

“HALKIN SESİNİ DİNLEMEZSEN HALK DA SENİ DUYMAZ”

Bayram öncesi de iş yok artık. Vatandaş alışveriş yapmaya korkuyor. Durum bu işte. Halkın sesini dinlemezsen halk da seni duymaz. Bütün çevreme şunu söylüyorum; ‘senin partin, benim partim' diye bir şey yok. Eğer bir parti iş yapmıyorsa konuşacaksın.”