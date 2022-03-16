Siyasi cingözlük var ama buna alışkınız!

AKP ve MHP’nin seçim yasası teklifi beğenilmedi. Oy sayım sistemiyle sandık kurulundaki değişiklik tepki aldı. Muhalefet sözcüleri şu değerlendirmeyi yaptı:

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Musavvat DERVİŞOĞLU (İYİ Parti): “Yapılmak istenen değişiklikler bir takım siyasi cingözlükler içeriyor. Ama herkes müsterih olsun; Türkiye bu cingözlüklere ziyadesiyle alışkındır. İktidarı tekrar uyarıyorum; elinizdeki gücü bir silah olarak görmekten vazgeçin. Unutmayın ki hiçbir silah sahibine sadık değildir. Gün gelir sahibini vurur.”

Cemal ENGİNYURT (DP): “Hazırlanan bu yeni seçim yasası büyük tuzaklarla dolu. İlk bakışta tuzak, Millet İttifakı'na karşı hazırlanmış gibi duruyor. Fakat ne demiş atalarımız: Ava giden avlanır. Avcı, seni yine kandırmışlar. Abbas yolcu olunca, bağlasan durmuyor. Yar saçların lüle lüle, avcı sana güle güle…”

Mithat SANCAR (HDP): “İktidarın küçük ortağı eriyor. Onu kurtarmak için barajı indiriyorlar. Ayrıca ittifak sistemiyle oynuyorlar. Bunun da nedeni belli. Oyları azalmasına rağmen avantaj sağlamak istiyorlar. Bu oyunlara başvuran bütün iktidarlar eninde sonunda halkın güçlü iradesi karşısında kaybetmiştir.”

Erkan BAŞ (TİP): “Bu, şahsım kanunudur. Her maçta oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Erdoğan'ın kimyası bozuldu, ilk defa ittifakları bozamıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Tüm muhalif partiler ilkeli durmalı.”

Mustafa SARIGÜL (TDP): “Bu teklif, temsilde adaleti değil, Cumhur İttifakı'nın istikrarını sağlamayı hedefliyor. Ancak unutmasınlar seçmenin oyu çakılı çivi değildir, çantada keklik hiç değildir. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmez. İttifak kurmak şirket kurmaya benzemez. Evdeki hesap çarşıya uymaz.”

Bülent KAYA (SP): “İktidarın yaptığı oyunları bozmak için yapılacak her hamleye millet destek verecektir. Baskın seçim ihtimalinin hâlâ ortadan kalkmamıştır. Milli iradenin en net yansıması için gerekli adımı, hamleleri atmaktan geri durmayız.”

Ayhan Sefer ÜSTÜN (GP): “Cumhur İttifakı siyasi mühendislik peşinde. 6 muhalefet partisini dağıtmaya yönelik bir hamle yapıyor. Bizim, CHP listesinden seçime girmemizi konuşmak için çok erken. Farklı alternatifleri yine dostlarımızla ortaya çıkaracağız. Milletimiz, seçmenimiz rahat olsun. Onları (Cumhur İttifakı) götürecek formülü ortaya koyacağımıza emin olsunlar.”

İdris ŞAHİN (DEVA): “İktidar bloğu tabii ki nifak tohumu ekmek isteyecek, demokratik hukuk devletinin inşası idealimizi gerçekleştirmek için hangi siyasi parti olursa olsun birlikte yürüyeceğimizi söyledik. 6'lı masa bu ülkeye umut oldu. Bizim motivasyonumuzu düşürmeyecek, birlikteliğimizi daha kuvvetlendirecek.” SÖZCÜ/ANKARA