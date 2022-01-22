Afganistan için yardım kampanyasına tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AFAD tarafından Afganistan’a yardım kampanyası başlatılması için yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nı sert bir dille eleştirdi. "Vatandaşlarımız her gün zamlarla enflasyonun altında ezilirken, doğalgaz faturalarını ödeyemeyip isyan ederken, elektrikten tasarruf etmek için karanlıkta kalırken vatandaşını düşünme. Böyle bir şey olabilir mi?" diye sordu.

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Afganistan'a yardım kampanyası başlatılması üzerinden iktidarı sert bir dille eleştiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “İkiyüzlü bir iktidarla karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başarır, yapılacak olan yardımın iktidarın iki yüzlüğünü gösterdiğini savundu. Covid-19 salgını döneminde kendi vatandaşlarının ihtiyaçları için belediyeleri tarafından düzenlenen yardım kampanyasının hesaplarına bloke koyan, engelleyen ikiyüzlü bir iktidarla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Başarır, “Sizin Afgan halkından daha çok kendi halkımızı düşünme zorunluluğunuz var. O yüzden önce kendi vatandaşının refahını, durumunu düşün. Sen önce kendi evinin önünü temizle. Vatandaşlarımız her gün zamlarla enflasyonun altında ezilirken, doğalgaz faturalarını ödeyemeyip isyan ederken, elektrikten tasarruf etmek için karanlıkta kalırken vatandaşını düşünme. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ikiyüzlülük olamaz!” diye konuştu.

“AKP VATANDAŞI DEĞİL YANDAŞI DÜŞÜNÜYOR”

AKP iktidarının vatandaşı düşünmediğini sadece yandaşlarını düşündüğünü öne süren CHP'li Başarır, şunları söyledi:

“AKP iktidarı vatandaşı düşünseydi pandemi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ‘Birlikte Başaracağız' bağış kampanyasına bloke koymazdı. Bu yapılan yardım kampanyasının vatandaşa ulaşması için çabalardı ama bağış kampanyasından yandaşları kazanamayacağı için onlar benim vatandaşımı düşünür mü? Hayır düşünmezler. Onlar ancak beşli çete gibi şirketleri, Demirören gibi yandaş medya patronlarını düşünürler ama bu ülkede hâlâ yürekli savcılar varmış ki Danıştay Savcısı tokat gibi bir cevap verdi. Yardım Toplama Kanunu'nun 31.maddesini gerekçe göstererek özel kanunlara göre bağış kabul etme hakkının engellenemeyeceğini, belediyelerin sosyal yardım ve destek sağlamakla görevli olduğunu söyledi. Son olarak da yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu ve bu bloke kararının kaldırılması gerektiğini söyledi. O yüzden siz Afganistan'daki insanları düşüneceğinize önce vatandaşlarımızın hakkı olan bu yardımın blokesini kaldırın.”