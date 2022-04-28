Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘kavga’ yanıtı: Kaybeder

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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Dün gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “Vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin” sözleri çok konuşulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da yanıt verdi.

AYNI OKULDA YETİŞTİK

– Kemal Kılıçdaroğlu Bey benim okul arkadaşımdır. Aynı okulda yetişmişizdir. Okulumuzdan da iki ayrı genel başkan çıkmıştır sosyal demokrat çizgide. Birisi Aydın Güven Gürkan Bey’dir, ikincisi de Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu siyasi hayata girdiği zaman meşhur Gandi’ye benzetilen bir üslupla ‘yumuşak güç’ diye tabir edilen, onunla başladı. Onu yaparken hitabeti de güzeldir. Eğer üç cümleyi tekrar tekrar aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Bu bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok.

MAĞDURİYETLER, MAHKUMİYETLER, ŞEHİTLER…

– Kemal KıIıçdaroğlu’nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir. Bayramlaşmayı ve toplumlar arasında barışmayı tercih etmeli, çıkış yolu bu. Kavga geçmişte yapılmıştır. Nelerin yapıldığını yaşayanlardanız. Sosyal maliyeti çok olmuştur. Önemli sıkıntılar olmuştur, önemli aile dağılımları olmuştur, yuvalar yıkılmıştır, mağduriyetler, mahkumiyetler, şehitler olmuştur. Hayatını kaybeden insanlar olmuştur.

BİZDE 53 YILLIK KAVGA TECRÜBESİ VAR

– Böyle bir süreçten gelen ve hâlâ kavganın nerede bittiğine dair kanaatleri tam oluşmamış olan insanlar, kalkıp bazı konularda çok dikkatli olması lazım. Böyle bir konuda Halk TV de dikkatli olsun. 6-7 Eylül olaylarında üç devrimcinin idam edilişini sürekli körükleyerek ortamı kızıştırmanın, tahrik edici ifadeler kullanmanın bir felakete gideceğinin farkına varmalılar ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var.

GÖNÜL KAYMASI SAĞLIKLI OLMAZ

– Gönlünde yatanı başkasıyla paylaşmak doğru bir şey değil. Benim gönlümde yatan Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti Genel Başkanı’dır. Adayımız o iken ‘filanlarda da şöyle olsun’ demek gönül kayması olur ki o da sağlıklı olmaz. Çok önemlidir gönül kayması, risklidir, zararlıdır. Biz gönlümüzü bir yere vermişiz.

ALLAH SELAMET VERSİN, BİZDEN ÖTE OLSUN

– Siyaseten memleket meselelerinde de kesinleşmiş bir durumdur. Böyle bir durumda Allah selamet versin kim ne olacaksa olsun, bizden öte olsun. Kavga ile adaylık olmaz. Bunlar toplumun belli kesimlerinde çok vardır. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye’yi götürür. Kavga ile adaylığa heveslenmemelerinde yarar var.

“SEÇİM TAKVİMİ CEBİMDE”

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne kalıcı istikrar sağlamak mecburiyetinde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

– Bunların içinde kim varsa onlarla bütünleşmek isteriz. Ama ısrar eden gelmedi, yolumuza devam ederiz. Seçim zamanında olacak, olması lazım. Koalisyonlar döneminde sabah yatıp, akşam ‘seçim’ deyip de Türkiye’yi bir sürü sıkıntıya koyarken, Cumhur İttifakı’nın istikrar sağlayıcı kalıcı vasfını, yine seçimleri öne alıp, güçlendirilmiş parlamenter değil de karıştırılmış bir parlamenter sisteme benzetmenin manası yok.

– Zamanı çok yakın onun da. Cebimde taşıyorum. Her günü değerlendiriyoruz. Seçimleri zamanında yapacaksın, 19 Nisan itibarıyla değerlendirme yapmışız. Bu, 425 gün demektir, 1 yıl 2 ay demektir. Bugün ayın 27’si olduğuna göre bir haftayı düştüğün vakit gittikçe azalıyor. Mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2024’te yapılacak. O da 712 gün, 1 yıl 11 ay 12 gündür. MHP bu iki takvime göre hazırlıklarını devam ettiriyor.

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